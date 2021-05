Convocato il Consiglio comunale di Jovençan

Il rendiconto 2020 tra i punti all'ordine del giorno

JOVENCAN. Il rendiconto 2020 è tra gli argomenti che il Consiglio comunale di Jovençan tratterà nel corso della seduta dell'11 maggio convocata in videoconferenza.

I punti all'ordine del giorno in tutto sono 11 tra cui anche il nuovo indirizzo di programma per la valorizzazione del territorio, l'istituzione della Consulta dei giovani e poi quattro interpellanze del gruppo Pour - Per Jovençan su emergenza Covid, riunioni in Comune, progetto Boudza-tè e progettazione Gran Prou.

La seduta è convocata alle ore 18.

redazione