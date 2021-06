Saint-Vincent, in vendita l'ex scuola di Moron

Il prezzo base per l'immobile da ristrutturare è 45mila euro

SAINT-VINCENT. Il Comune di Saint-Vincent ha messo all'asta l'ex scuola di Moron, una delle prime ad essere fondate nel comune (1783). L'immobile di tre piani e circa 200 metri quadri, al momento di fatto inagibile, è in vendita al prezzo base di 45.000 euro.

Il bando è pubblicato sull'albo pretorio on line. Le offerte possono essere presentate in Comune entro le ore 12 del prossimo 30 giugno e l'asta si svolgerà il giorno successivo in Municipio alle ore 9.30.

L'ex scuola sarà aggiudicata all'offerta economica più alta. In caso di offerte uguali l'aggiudicazione avverà con la procedura di licitazione utilizzando il metodo dell'estinzione della candela vergine (o, in sostituzione, utilizzando un cronometro). Se non tutti coloro che hanno presentato la stessa offerta sono presenti, si procederà con sorteggio.

redazione