Imprese, approvato il 2° bando per investimenti su ricerca, occupazione e fonti rinnovabili

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. E' rivolto alle grandi e medie imprese il bando per la promozione degli investimenti approvato ieri dal governo valdostano. Si tratta di fondi destinati a migliorare la capacità competitiva della filiera e sostenere l'occupazione in via diretta e indiretta.

I fondi a disposizione (17 milioni di euro per il biennio 2019/2020 più altri 6,5 milioni per il 2021) sono in gran parte destinati a interventi per l'efficienza energetica e l'uso di energia da fonti rinnovabili. Altre risorse sono destinate all'assunzione di lavoratori delle categorie svantaggiate, alla formazione, alla ricerca e sviluppo, alla formazione.

Il bando prevede la stipula di specifici accordi per l'insediamento e lo sviluppo dei programmi di investimento tra le aziende, l'Amministrazione regionale e Finaosta ed eventualmente con Vallée d'Aoste Structure.

«Il bando uscirà verso metà gennaio 2019», ha spiegato l'assessore alle finanze e attività produttive Renzo Testolin aggiungendo che ci sono state «importanti manifestazioni di interesse» da parte di alcune realtà produttive.

E.G.