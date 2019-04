Casinò, la procedura del concordato preventivo costa 4 milioni

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. La procedura di concordato preventivo avviata dalla Casinò de la Vallée Spa per evitare il fallimento costa più di 4 milioni di euro.

Per la sola presentazione del piano sono calcolati costi di 2,1 milioni di euro tra spese per consulenza legale (1 milione di euro all'advisor legale), per il consulente finanziario (428.000 euro all'advisor), per l'attestatore (quasi 400mila euro) ed altri oneri legati anche al consulente del lavoro ed a perizie e pareri (58.000 euro). Per il commissario giudiziale è inoltre segnato un compenso (con imposte di registro) di 1,2 milioni di euro.

I dettagli delle spese sono contenute nello stesso piano di concordato depositato a marzo e già ammesso dal Tribunale di Aosta.

C.R.