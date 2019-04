Crolla il valore immobiliare del Casinò de la Vallée: da 100 a 23 milioni

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. L'intero patrimonio di immobili che fa riferimento al Casinò de la Vallée, compreso il Grand Hotel Billia, ha perso circa l'80 per cento del suo valore nell'arco di quattro mesi.

Il piano di concordato portato in Tribunale a marzo dalla società di Saint-Vincent infatti indica 23 milioni di euro il valore immobiliare di casa da gioco, albergo, fabbricati funzionali e "no core", mentre a novembre 2018 quel valore era di 102,7 milioni di euro (somma, quest'ultima, che tiene conto della ristrutturazione costata circa 140 milioni di euro). Il piano di concordato stima il valore di realizzo, cioè quanto si potrebbe ricavare dalla vendita, in 15,2 milioni di euro.

Nel dettaglio, l'immobile di maggior valore è quello del Grand Hotel Billia stimato a 9,3 milioni di euro e che venduto potrebbe far incassare 5,6 milioni, mentre la sola casa da gioco vale 8,4 milioni con una stima di realizzo di 5. Il totale dei fabbricati funzionali è stimato in 2,1 milioni, con un valore di realizzo di 1,8, ed infine gli immobili "no core", non funzionali, sono stimati a 3,2 milioni di euro con un valore di realizzo di 2,7.

Marco Camilli