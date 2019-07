Azienda Usl, c'è l'accordo coi sindacati sulle fasce di merito

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Riguarda 460 dipendenti l'accordo raggiunto tra l'Azienda Usl valdostana e i sindacati del comparto sulle fasce di merito per l'anno 2018. L'intesa è stata siglata mercoledì scorso.

Il direttore amministrativo Marco Ottonello spiega: «La direzione, trovando il pieno consenso delle parti sociali, ha proposto la rideterminazione delle risorse contrattuali destinate alle progressioni economiche nella misura di circa 414.000 euro, al fine di premiare non solo una parte, ma la totalità degli idonei».

L'accordo coinvolge i dipendenti potenzialmente interessati alla cosiddetta progressione economica orizzontale e collocati nelle graduatorie di merito, attualmente in via di formalizzazione, che hanno riportato la sufficienza qualificata nella scheda individuale di valutazione. Il via libera definitivo arriverà però solo dopo la certificazione da parte del Collegio sindacale, un passaggio che dipende dalla determinazione in via definitiva dei fondi disponibili.

L'accordo, commenta infine il commissario Angelo Pescarmona «si inserisce nel percorso intrapreso dall'Azienda, a partire dalla scorso anno, di valorizzazione e incentivazione del personale dipendente, sottese ad un percorso di carriera basato sul merito».

C.R.