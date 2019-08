Lavoro, a Verrès i Job Training Days 2019

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

VERRES. Si svolgerà il prossimo mese di ottobre a Verrès l'iniziativa Job Training Days 2019, tre giornate dedicate al mondo del lavoro e della formazione.

L'iniziativa, organizzata dall'Amministrazione regionale, proporrà, dal pomeriggio del 7 ottobre, degli incontri domanda-offerta di lavoro nel settore turistico ed alberghiero.

Il giorno successivo sarà dedicato ad attività didattiche sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e ad attività di laboratorio per disoccupati (come redigere un curriculum vitae, come presentarsi ad un colloquio di lavoro). Nel pomeriggio inoltre gli enti di formazione condurranno attività pratiche dimostrative sui corsi organizzati e le agenzie per il lavoro presenteranno le rispettive offerte di lavoro. Saranno presenti partners istituzionali ed un influencer, che, oltre a promuovere l’evento sui canali social, realizzerà una diretta video.

Infine i pomeriggio del 9 ottobre sarà dedicato al mondo delle imprese ed ai lavoratori con la presenza del presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia e del presidente della piccola e media industria, Carlo Robiglio, che saranno protagonisti di uno speech sui temi di attualità per il futuro della nostra economia.

redazione