Finaosta: fusione tra società Coup e Nuv entro fine anno Pubblicato: Venerdì, 25 Ottobre 2019 17:10

AOSTA. Entro la fine del 2019 le società Coup Srl e Nuv Srl - create dalla Regione autonoma Valle d'Aosta per occuparsi rispettivamente dell'ampliamento dell'ospedale Parini e del polo universitario valdostano - si fonderanno in un'unica società. Lo annuncia Finaosta, società che controlla entrambe le Srl per conto dell'Amministrazione regionale.

La finanziaria regionale ha attivato l'iter dopo che, a dicembre 2018, il Consiglio regionale votò per procedere "entro un anno alla fusione" della Complesso Ospedaliero Umberto Parini (Coup srl) e della Nuova Università Valdostana (Nuv Srl) .

La procedura porterà alla nascita di "un nuovo soggetto giuridico nel quale verranno riuniti patrimonio, obbligazioni, contratti e rapporti attivi e passivi delle società esistenti", spiega Finaosta.

Pochi giorni fa, l'11 ottobre, i progetti di fusione sono stati depositati per l'iscrizione al registro delle imprese ed il 4 novembre le assemblee straordinarie di Coup e Nuv saranno chiamate a dare il loro via libera. "L'atto di fusione verrà perfezionato nella seconda decade di dicembre con la conseguente cancellazione delle società fuse e avvio della nuova società entro la fine del corrente anno", precisa infine Finaosta.

