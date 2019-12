Approvato il bilancio della Casinò de la Vallée Pubblicato: Venerdì, 20 Dicembre 2019 14:43

AOSTA. Il bilancio 2018 della Casinò de la Vallée Spa è stato approvato. Anche la Regione, che lo aveva bocciato nei mesi scorsi, ha infine dato il proprio voto favorevole al documento contabile.

Il socio Regione ha basato la decisione sui "pareri positivi della società di revisione KPMG e del Collegio sindacale dai quali si evince come anche dalla relazione dell'Amministratore Unico, il superamento delle incertezze sulla continuità aziendale", come si legge in una nota della presidenza.

"Tale superamento si deve, in particolare, all'omologa del concordato preventivo richiesto dalla Società, all'avanzamento del processo di ristrutturazione aziendale con contestuale riduzione dell'organico che, insieme ad altre azioni volte al contenimento dei costi, hanno permesso alla società di conseguire risultati consuntivi al terzo trimestre 2019 migliorativi rispetto alle previsioni del piano industriale predisposto dall'Amministratore Unico".

Infine è stato presa in considerazione la "conversione, avvenuta nel mese di novembre 2019 del credito vantato dal socio di maggioranza Regione autonoma Valle d'Aosta per tramite di Finaosta S.p.A. in apporto di patrimonio, con il quale si è realizzato un rafforzamento patrimoniale della società".

