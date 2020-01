Valle d'Aosta, Italgas si aggiudica la gestione della distribuzione del gas Pubblicato: Giovedì, 02 Gennaio 2020 11:29

AOSTA. La società Italgas si è aggiudicata la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale in Valle d'Aosta per i prossimi 12 anni.

Nell'offerta la società ha previsto investimenti per circa 100 milioni di euro per estendere le reti verso aree non ancora raggiunte dal servizio e per potenziare l'infrastruttura già esistente. Tra gli interventi annunciati c'è la metanizzazione di 17 nuovi Comuni nell'area tra Aosta e Courmayeur, l'installazione di contatori "intelligenti" per tutte le utenze e lavori di miglioramento dell'efficienza energetica in più di 70 edifici pubblici regionali e comunali.

"Tali investimenti genereranno un forte stimolo per l’economia locale, con ricadute anche in termini occupazionali, e l’estensione del servizio a nuovi territori garantirà anche importanti risparmi in bolletta e una significativa riduzione delle emissioni inquinanti", dichiara Italgas.

