Reddito di cittadinanza, in Valle d'Aosta ne beneficiano 921 famiglie Pubblicato: Lunedì, 20 Gennaio 2020 16:38

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. L'Inps ha pubblicato i dati aggiornati sulle erogazioni del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza.

Al 7 gennaio scorso in Valle d'Aosta i nuclei famigliari cui viene erogato il Reddito risultano 921, per un totale di 1.974 persone coinvolte. L'importo medio mensile è tra i più bassi d'Italia, cioè 426,19 Euro (396,69 in Trentino - Alto Adige e 411,02 in Friuli - Venezia Giulia). Beneficiano del sussidio sulla pensione 177 nuclei, 193 persone in tutto, e l'importo medio è di 160,29 Euro (il più basso dopo il Trentino - Alto Adige con 157,82 Euro).

In tutta Italia il Reddito e la Pensione di cittadinanza coinvolgono un milione di famiglie, cioè quasi 2,5 milioni di persone. L'importo medio del reddito è di 531,73 Euro, quello della pensione di 222,3.

E.G.