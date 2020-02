Coronavirus, convocato il Consiglio per le politiche del lavoro della Valle d'Aosta



Si parlerà anche di possibili misure a sostegno dei settori economici danneggiati AOSTA. Venerdì prossimo a Palazzo regionale si riunirà in sessione straordinaria il Consiglio regionale per le politiche del lavoro. All'ordine del giorno l'analisi dell'impatto dell'emergenza Coronavirus sul comparto produttivo valdostano, in particolare sul settore turistico, e la possibile attivazione di "misure a sostegno dei settori coinvolti". All'interno del Consiglio regionale per le politiche del lavoro sono rappresentate le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei familiari delle persone con disabilità, il Terzo settore, l'istruzione e gli enti locali. redazione