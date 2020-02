Imprese, 2,5 milioni per sostenere innovazione in Valle d'Aosta



Fondi Fesr e regionali sul programma investimenti per la crescita e l'occupazione AOSTA. Il governo regionale ha approvato un progetto per sostenere la nascita e il consolidamento di imprese innovative con sede nel territorio della Valle d'Aosta. Si tratta di una iniziativa cofinanziata dal Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione che mette in campo, tra risorse Fesr e regionali, circa 2,5 milioni di euro. "Con questo Progetto la Regione - si legge in una nota - si prefigge l'obiettivo di innalzare il grado di innovazione del sistema produttivo valdostano, attraverso il sostegno alla nascita e al consolidamento delle imprese, con priorità a quelle che presentano caratteristiche di particolare innovatività o creatività nell'idea imprenditoriale nei settori della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente, e favorendo la creazione di un contesto in grado di sostenere la cultura dell'imprenditorialità e la formazione di collaborazioni tra privati e tra pubblico e privati". In termini concreti la finalità è far crescere il tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese dal 65% per cento (dato risalente al 2010) al 67% nel 2023. La gestione della programmazione è affidata alla Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità dell'assessorato regionale alle finanze e attività produttive. redazione