Covid-19, Confcommercio Aosta: decreto chiusura commercio è ingiusto



Dominidiato: discriminati alcuni settori e premiata la grande distribuzione AOSTA. Confcommercio Valle d'Aosta si schiera contro la chiusura di una parte delle attività commerciali per contenere la diffusione del virus Covid-19. "Se dobbiamo sacrificarci facciamolo tutti", attacca il presidente Graziano Dominidiato bollando il DMCP dell'11 marzo come "ingiusto" perché "penalizza i più responsabili". La posizione del presidente di Confcommercio è chiara: "Alla lettura del decreto 'tutto chiuso tutti a casa' il sentimento di essere vittime di un ingiusto provvedimento pervade tanti commercianti che si sentono presi in giro e ancor più figli minori di un sistema che pare premiare i 'potenti' come la grande distribuzione, la ristorazione organizzata ed altre attività. Tutti abbiamo rispettato le disposizioni - dice - ma ora chiediamo di essere messi in condizione di non chiudere per sempre e di riprendere quanto prima la nostra attività". Dominidiato inviata a compiere "una serena considerazione sui contenuti del Decreto che concretamente discrimina alcuni settori merceologici obbligandoli a chiudere mentre altri possono proseguire la loro attività. La salute pubblica - conclude - ha la priorità e se la priorità è questa allora tutto, ma tutto, deve essere sospeso per limitare il propagarsi del contagio". Clara Rossi