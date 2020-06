Inflazione, in Valle d'Aosta prezzi in calo durante il lockdown



Il Codacons calcola un risparmio per le famiglie valdostane di 370 euro in un anno

Inflazione, in Valle d'Aosta prezzi in calo dell'1,1% durante il lockdown AOSTA. La Valle d'Aosta è la regione in cui i prezzi hanno subito la diminuzione più marcata durante il periodo di confinamento a casa per l'emergenza Covid-19. Lo sottolinea il Codacons commentando i dati diffusi dall'Istat sull'inflazione. In Italia a maggio l'inflazione media si attesta sul -0,2 per cento, mente in Valle d'Aosta la flessione è più marcata e raggiunge il -1,1 per cento (-1,2 per cento nel capoluogo). "Considerata la spesa media per consumi dei nuclei residenti in regione - calcola il Codacons -, la famiglia "tipo" della Valle d'Aosta, grazie alla discesa dei listini al dettaglio, risparmia circa 370 euro su base annua (contro i - 61 euro della media nazionale)". Al lato opposto della classifica c'è la Campania, la regione con il tasso di inflazione più elevato (+0,5 per cento ) e una maggiore spesa da +120 euro annui a famiglia.



C.R.