Il Casinò di Saint-Vincent approva il bilancio 2019 con un utile di 13,5 milioni

La somma utilizzata per coprire le perdite pregresse

SAINT-VINCENT. Il bilancio d'esercizio 2019 della Casinò de la Vallée è stato approvato questa mattina all'unanimità.

Il documento riporta un utile di 13.543.624 Euro che i soci hanno deciso di destinare a parziale copertura delle perdite pregresse.

In una nota il presidente della Regione Renzo Testolin "a nome del Governo regionale, esprime soddisfazione per il risultato d’esercizio ottenuto in un ottica di proficua continuità aziendale, confidando che i positivi risultati raggiunti nel primo periodo di riapertura della Casa da gioco possano protrarsi nei mesi a venire".

redazione