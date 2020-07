Agroalimentare, seminario interattivo della Chambre sui mercati Ue ed extra-Ue

Il 16 luglio un webinar con due esperti fiscali e doganali con focus sulla Svizzera

AOSTA. La Chambre Valdôtaine organizza il prossimo 16 luglio una mattinata di approfondimento sulla vendita di prodotti agroalimentari nei Paesi Ue ed extra-Ue nell'ambito del progetto TypicAlp. Attraverso lo sportello Spin2 Enterprise Europe Network, l'iniziativa via web fornirà informazioni e approfondimenti su temi fiscali e doganali e un focus sul mercato svizzero.

L'incontro, grazie all'esame di casi pratici e risposte a quesiti, fornirà indicazioni utili agli operatori economici che intendono vendere prodotti alimentari in Svizzera.

Nel pomeriggio le imprese interessate potranno anche partecipare ad incontri di approfondimento personalizzati via web con due relatori,Stefano Garelli e Giovanni Battista Mellano, esperti fiscali e doganali del Ceipiemonte Scpa.

Per iscriversi al seminario interattivo è necessario compilare un modulo online (link) entro lunedì 13 luglio specificando se si desidera seguire il webinar in diretta oppure in un secondo momento. La partecipazione è gratuita e subordinata alla regolarità del pagamento del diritto annuale alla Chambre, se dovuto.

E.G.