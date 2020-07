Pensioni alle Poste, i turni alfabetici dal 27 luglio per il ritiro

Da lunedì comincerà l'accredito delle pensioni di agosto. L'ordine di ritiro allo sportello dipende dal cognome

AOSTA. Poste Italiane cominceranno da lunedì 27 luglio ad accreditare le pensioni del mese di agosto per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Coloro che invece hanno necessità di effettuare il ritiro in contanti nell'ufficio postale devono rispettare i turni alfabetici predisposti: i cognomi che iniziano con le lettere A e B 27 lunedì luglio; i cognomi dalla C alla D martedì 28; i cognomi dalla E alla K mercoledì 29; i cognomi dalla L alla O giovedì 30; i cognomi dalla P alla R venerdì 31 luglio ed infine i cognomi dalla S alla Z la mattina di sabato 1° agosto.

I pensionati ultra75enni che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altrie persone al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio delegando al ritiro i Carabinieri.







redazione