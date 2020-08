Aiuti regionali Covid, 2,4 milioni al fondo sui finanziamenti a tasso agevolato

Trasferiti nuovi fondi per l'erogazione degli aiuti a tasso agevolato fino a 25.000 Euro a imprese e partite Iva

AOSTA. Il governo regionale ha approvato un ulteriore finanziamento del Fondo di rotazione per i finanziamenti a tasso agevolato a favore di aziende e professionisti in condizioni di carenza di liquidità per l'emergenza Covid-19. La delibera di giunta dispone un trasferimento aggiuntivo di 2.380.000 Euro.

I beneficiari della misura, prevista dalla legge regionale 5/2020, sono liberi professionisti in forma individuale o associata, lavoratori autonomi, micro, piccole e medie imprese della Valle d'Aosta che hanno dichiarato nel 2019 un volume d'affari non superiore a 500.000 Euro e che, tra marzo e aprile 2020, hanno subito una riduzione del volume di affari superiore al 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.

L'importo dei finanziamenti non può essere superiore al 20 per cento del relativo volume d'affari dell'anno 2019, fino ad un massimo di 25.000 euro, con piano di ammortamento a rate costanti mensili e tasso applicato fisso pari all'1 per cento. I finanziamenti concessi tramite Finaosta hanno una durata massima di 10 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 18 mesi.

C.R.