Disabilità e lavoro, pubblicati due bandi per favorire l'integrazione

Previsti incentivi per le assunzioni e progetti di inserimento lavorativo

AOSTA. Le imprese che assumono persone con disabilità possono accedere ad un incentivo di 10.000 euro aderendo ad un bando del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. L'avviso è già pubblicato ed è rivolto a coloro che intendono assumere in eccedenza rispetto agli obblighi normativi. L'incentivo ha una durata massima di 36 mesi.

Con il medesimo obiettivo di favorire l'integrazione sociale e lavorativa dei disabili è pubblicato anche un secondo avviso rivolto agli enti accreditati ai servizi per il lavoro nell'area E che, in partenariato con altri soggetti, possono proporre progetti su interventi preparatori per l'inserimento di persone con disabilità nelle aziende del territorio. La proposta approvata sarà ammessa a finanziamento e verrà definito un percorso di co-progettazione, grazie alla creazione di una cabina di regia, dove pubblico e privato contribuiranno ad arricchire i diversi interventi con conoscenze, competenze e risorse proprie.

