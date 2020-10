Confindustria: incertezza domina sul settore produttivo valdostano

L'indagine previsionale per la Valle d'Aosta sul 4° trimestre riflette le preoccupazioni per l'emergenza Covid

AOSTA. È l'incertezza a dominare sul settore produttivo valdostano in questo anno funestato da un'emergenza sanitaria che sembra non finire. Questo clima di insicurezza si riflette nell'indagine che Confindustria Valle d'Aosta pubblica ogni trimestre per capire come si stanno orientando le attività industriali valdostane.

Come spiega il presidente Giancarlo Giachino l'ultima indagine sul quarto trimestre 2020 "ci restituisce un quadro di profonda incertezza in cui si trovano ad operare le nostre realtà produttive. Temo che ci vorranno tempi lunghi perché si possa ripensare ad una ripresa stabile, ad una ripresa dell'occupazione, al ritorno a valori antecedenti alla crisi epidemica".

Un aspetto positivo è che il pessimismo, pur presente, è meno diffuso rispetto all'indagine riferita al terzo trimestre dell'anno. La produzione è ancora in calo, ma il saldo ottimisti-pessimisti migliora passando da -29 a -7. Sui nuovi ordinativi il trend al ribasso è condizionato soprattutto dall'andamento dell'export. Anche in questo caso comunque il saldo tra imprenditori che vedono "rosa" e colleghi che vedono "nero" passa da -44 del precedente trimestre a -9 dell'attuale.

Sul fronte degli investimenti, 22 aziende su 100 intervistate si dicono pronte ad effettuarne di rilevanti (erano 19 su 100 nella precedente indagine) e contestualmente la capacità produttiva sale di 10 punti percentuali al 73%.

Dati confrortanti arrivano sulle previsioni che riguardano l'occupazione. Il saldo tra ottimisti e pessimisti passa da -5 a +4. Inoltre il 20% degli intervistati ritiene che farà ricorso alla cassa integrazione guadagni: una quota sempre alta, ma sempre meno del 46% della rilevazione precedente. In generale il saldo ottimisti-pessimisti passa poi da -4,55 a +4,17%,

Ancora Giancarlo Giachino: "ora bisogna tutti agire per portare la nostra Regione fuori dall’impasse cercando di superare tutte le difficoltà che hanno limitato lo sviluppo della nostra Regione. Come abbiamo più volte sottolineato come Confindustria Valle d’Aosta, per il rilancio servono interventi mirati basati su una visione strategica di lungo periodo".

Elena Giovinazzo