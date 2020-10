Presidente Monterosa Spa: fiducia nel nuovo protocollo per lo sci

La società ha chiuso l'esercizio con 820mila euro di utile netto

AOSTA. "Non neghiamo di essere preoccupati per il periodo critico che stiamo vivendo e per gli scenari futuri, ma siamo fiduciosi che con il nuovo protocollo di gestione dei comprensori sciistici si possa riuscire a dar vita a una buona stagione invernale". Così il presidente della Monterosa Spa, Roberto Vicquéry, sulla situazione dell'emergenza nuovo coronavirus in Italia e in Valle d'Aosta.

Oggi la società ha approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2020 che chiude con un utile netto di 820mila euro. "Si tratta del quarto risultato positivo consecutivo", evidenzia la società.

"Nonostante la stagione sia terminata all’8 marzo - riprende Vicquéry -, con un mese di anticipo rispetto a quanto previsto, i ricavi in tale data segnavano un aumento di € 2.300.000 rispetto all’esercizio precedente".

redazione