Valle d'Aosta, al via i saldi invernali

Da oggi iniziano le vendite scontate, ma molti negozi sono chiusi

AOSTA. Accompagnati dalla prima neve del 2021, oggi in Valle d'Aosta sono iniziati i saldi invernali. La nostra regione è tra le prime in Italia ad avviare le vendite scontate insieme a Basilicata e Molise.

Le prospettive di vendita tra i commercianti sono tutt'altro che rosee. Oggi, sabato, anche nelle vie del centro di Aosta i negozi aperti sono pochi e non tutti espongono il cartello dei saldi. Pochi i passanti nel centro cittadino.

Secondo una stima di Confcommercio quest'anno le famiglie italiane spenderanno un miliardo di euro in meno rispetto all'anno scorso. Gli acquisti in saldo, secondo i commercianti, interesseranno oltre 15 milioni di famiglie e in media ogni persona spenderà circa 110 euro.

M.C.