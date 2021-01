Turismo, TH Resorts tiene chiuse le strutture in Valle d'Aosta. 450 lavoratori coinvolti

La società calcola una perdita di 193.000 presenze nelle quattro località valdostane in cui è presente

AOSTA. La società TH Resorts manterrà chiuse le proprie strutture della Valle d'Aosta durante l'alta stagione. Una decisione "sofferta, ma che siamo costretti a prendere stante le condizioni attuali, consci che permane la gravità dell'emergenza sanitaria in atto e che l'attenzione deve essere rivolta in primis alla salute", dichiara il presidente Graziano Debellini.

La società gestisce strutture a Courmayeur, Gressoney, La Thuile e Pila per un totale di 750 camere. La perdita cacolata è di 193.000 presenze.

"Oggi non è possibile immaginare di aprire le strutture durante questa stagione invernale, nemmeno applicando i rigorosi protocolli di sicurezza messi in atto questa estate, perché ancora non è dato sapere se sarà consentita l'apertura degli impianti sciistici e gli spostamenti tra regioni", evidenzia TH Resorts.

"Siamo amareggiati - prosegue l'azienda - per quanto comunicato, ma per realtà imprenditoriali come la nostra non è possibile immaginare di aprire in queste condizioni e senza la minima programmazione. Siamo ancora maggiormente addolorati per i tantissimi lavoratori, anche stagionali, oltre 475 persone coinvolte in Valle d'Aosta, che non avranno altro reddito all'infuori degli ammortizzatori sociali. In questo momento possiamo solo augurarci che il governo sostenga l'intera filiera del turismo, che è davvero in ginocchio".

redazione