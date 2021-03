Aosta, a febbraio prezzi al consumo a +0,1% su base mensile

L'analisi dell'Ufficio Statistica di Aosta: aumentano soprattutto alcolici e tabacchi, abbigliamento e alimentari

AOSTA. Nel mese di febbraio l'indice dei prezzi al consumo ad Aosta è cresciuto dello 0,1 per cento rispetto al mese precedente e risulta invariato su base annuale.

Secondo l'analisi dell'Ufficio Statistica del Comune di Aosta la variazione tendenziale di febbraio registra aumenti di 1,9 punti percentuali per quanto riguarda alcolici e tabacchi, dello 0,6 per alimentari e bevande analcoliche e dello 0,9 per abbigliamento e calzature. Le variazioni in diminuzione più significative riguardano il settore istruzione (-13,5) e le comunicazioni (-4,5).

Rispetto al 2020 sono in aumento i trasporti (+0,9) e le divisioni riferite a ricreazione, spettacoli e cultura e ai servizi sanitari e spese per la salute (+0,1). In calo le divisioni relative ad alcolici e tabacchi (-0,4) e abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-0,3).

Gli indici dei prezzi al consumo di febbraio 2021 - precisa l'Ufficio Statistica - sono stati elaborati "tenendo conto delle limitazioni, differenziate a livello regionale, definite dalle normative nazionali e locali per contrastare la pandemia causata dal Covid-19".

E.G.