Argirò è il nuovo amministratore delegato di CVA

Nominato dal Consiglio di Amministrazione in vista delle gare di rinnovo delle concessioni idroelettriche

Giuseppe Argirò, 52 anni, è il nuovo amministratore delegato di CVA SpA. È laureato in economia e commercio, ha rivestito incarichi manageriali e dirigenziali in società private e a partecipazione pubblica ed è stato dirigente in Confindustria.

Argirò «porterà a CVA un importante insieme di competenze strategiche, in particolare nel campo delle relazioni istituzionali e dei processi autorizzativi», dice il presidente della società, Marco Cantamessa. La sua nomina «consentirà a CVA di seguire con massima attenzione quelle attività di rapporto con le istituzioni a livello nazionale determinanti in questo periodo di cambiamenti normativi quali ad esempio le regole che verranno stabilite per le gare di rinnovo delle concessioni idroelettriche».

Dal canto suo il neo amministratore delegato di CVA annuncia di voler mettere «a disposizione la mia esperienza al fine di garantire un contributo per cogliere le opportunità e vincere le sfide che ci attendono. Consapevole altresì del valore della squadra che mi ha accolto, cui si deve una parte certamente positiva del percorso fatto dal Gruppo, sono certo che opereremo in fortissima sinergia ed integrazione».

redazione