Impegno Civico, in 46 sottoscrivono il "pieno sostegno" a Bertin e Minelli

Il gruppo difende i due consiglieri regionali dagli attacchi di altri componenti del movimento

AOSTA. E' firmata da 46 componenti di Impegno Civico il comunicato di «pieno sostegno alle proposte avanzate lunedì scorso dai consiglieri regionali di Impegno Civico Alberto Bertin e Chiara Minelli per un “Accordo a Termine per Punti” in grado di affrontare la crisi regionale». La nota difende quindi l'operato di Bertin e Minelli che invece erano stati aspramente criticati da altri componenti del movimento.

«I due consiglieri - commentano i 46 firmatari - si sono correttamente fatti interpreti di quanto richiesto da una parte consistente degli interventi nell'ultima assemblea». Impegno Civico, aggiungono, «ha presentato agli elettori un Programma di governo, punti e proposte qualificanti che occorre cercare di realizzare dai banchi dell'opposizione, ma anche dai banchi di una maggioranza, se esistono le condizioni per prendervi parte. Scegliere l'opposizione per principio, sventolare la bandiera dei no è espressione di un atteggiamento soltanto ideologico e non è coerente con il ruolo di una lista civica». Inoltre «ricorrere alla denigrazione e agli insulti nei confronti dei compagni di lista è solo squallido. Bertin e Minelli - aggiungono - si sono impegnati con rettitudine, capacità e linearità per far avanzare il programma di Impegno Civico e non hanno mai manifestato l'intenzione di assumere incarichi governativi».

Infine secondo i 46 firmatari la proposta di Accordo a termine, pur non essendo stata accolta dal polo autonomista, rimane «un patrimonio di elaborazione utile anche per il futuro».

redazione