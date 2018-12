Cognetta (Mouv'): alla Monterosa Ski assunzioni senza concorso

Valutazione attuale: 0 / 5

Il consigliere regionale chiede chiarezza su conferma presidente Munari: "se ha firmato lui i contratti deve essere rimosso"

AOSTA. La scorsa estate la società Monterosa Ski ha effettuato «due trasformazioni di contratto da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Ovviamente la trasformazione è avvenuta senza fare nessuna procedura di selezione o di concorso. La legge nazionale, regionale e, incredibilmente, anche lo statuto della Società approvato a marzo prevedono proprio una selezione, in mancanza della quale i contratti sono nulli». Lo riferisce il consigliere di Mouv' Roberto Cognetta in una nota rivolta al neo presidente della Regione Antonio Fosson e riferita alla possibile conferma del presidente uscente della Monterosa Ski, Giorgio Munari.

Il consigliere regionale chiede chiarezza sulla riconferma di Munari. «Se è stato l'attuale presidente della Società a firmare il contratto di assunzione, Munari deve essere rimosso o non riconfermato - scrive Cognetta nella nota - ; se non è stato lui, dovrebbe rimuovere immediatamente chi lo ha fatto, dimostrando però uno scorso controllo sulla Società e, quindi, non andrebbe comunque riconfermato»

Nelle scorse settimane l'esponente di Mouv' ha depositato una interpellanza che non è stata ancora trattata in consiglio regionale a causa dei continui rinvii dovuti alla crisi politica. «L'interpellanza non è stata ancora discussa - dichiara il consigliere- e temo che per quando lo sarà, la nomina del presidente della Monterosa sarà già avvenuta. È per questo che voglio porre all'attenzione del presidente Fosson la mia iniziativa, che magari non conosce: è per aiutarlo a decidere meglio».

