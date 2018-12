I principali provvedimenti approvati dal governo regionale

Valutazione attuale: 0 / 5

Definita la nuova organizzazione degli assessorati e esaminato il Piano per la lotta alla povertà

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta, riunita oggi, ha individuato e ridefinito l'articolazione della macrostruttura dell'Amministrazione regionale, ripartita nei rami della presidenza della Regione e degli assessorati, e ha attribuito le relative competenze.

Su proposta dell'assessore agli affari europei, la giunta oggi ha anche approvato l'organizzazione di un workshop dal titolo “Il nuovo ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei mutati contesti organizzativi”, che si svolgerà l'8 febbraio 2019 a Palazzo regionale, ad Aosta.

Il governo regionale ha ainoltre pprovato la concessione di viaggi gratuiti sulla linea urbana n. 15 di Aosta, agli studenti che frequentano il Liceo delle Scienze Umane e Scientifico “Regina Maria Adelaide” e del Liceo Scientifico e Linguistico “Edouard Bérard”, decentrati nelle sedi provvisorie di Via Chavanne e di Place soldats de la neige di Aosta.

L'esecutivo ha approvato la bozza di contratto concernente la vendita on-line dei biglietti acquistati dagli studenti universitari che frequentano le sedi universitarie di Milano e Torino a prezzo già scontato, sulle autolinee Courmayeur-Milano e Courmayeur-Torino svolte da Savda Spa di Aosta per il triennio 2019-2021.

Su proposta dell'assessore alla sanità, è stata approvata la bozza di convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università della Valle d'Aosta per l'organizzazione di un corso di formazione manageriale per l'esercizio delle funzioni di direzione sanitaria e di direzione di strutture complesse destinato al personale dirigente del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale.

Il governo regionale ha anche esaminato la bozza di “Piano per la lotta alla povertà 2018-2020” e approvato per lo schema di Accordo di Programma tra la Regione Valle d'Aosta e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per l'anno 2018.

Per quanto riguarda l'assessorato al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, è stata approvata dall'esecutivo la designazione del Coordinatore del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, quale rappresentante della Regione autonoma Valle d'Aosta in seno al Consiglio Direttivo dell'Associazione Abbonamento Musei.it.

La giunta regionale ha infine approvato l'utilizzo gratuito di alcuni spazi del Parco Archeologico e museo dell'Area Megalitica di Saint-Martin-de-Corléans per lo svolgimento di un evento musicale e di danza in programma domenica 23 dicembre 2018 organizzato dall'Azienda USL della Valle d'Aosta.

