Lega e Mouv': togliendo sgravi Irpef governo colpisce classe media

"Con nostra finanziaria taglio delle tasse di 5 milioni"

AOSTA. «La seduta della seconda Commissione consiliare ha sancito in maniera chiara e netta che il nuovo/vecchio Governo ha intenzione di mettere in ginocchio le famiglie valdostane». Intervengono così, in una nota congiunta, i gruppi consiliari di Lega Vallée d'Aoste e Mouv' a proposito della scelta della giunta Fosson di eliminare gli sgravi sull'Irpef.

I consiglieri dei due gruppi affermano di aver appreso «con grande stupore, la notizia della cancellazione degli sgravi fiscali sull'Irpef, che erano previsti nel bilancio predisposto da Lega e Mouv'. Con la manovra finanziaria preparata dal nostro Governo i cittadini avrebbero avuto un taglio delle tasse di quasi 5 milioni di euro. Senza comprenderne il motivo - continuano Lega VdA e Mouv ' -, il Governo della vecchia politica ha deciso di eliminare il taglio Irpef, andando così a reperire risorse nelle tasche di quella classe media già abbondantemente colpita dalla crisi economica in atto».

redazione