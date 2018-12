Casinò, 130mila euro di crediti inesigibili legati a ritiri sportivi

Valutazione attuale: 0 / 5

Fosson: responsabile organizzativo si è trasferito in Arabia Saudita

AOSTA. Ci sono anche conti d'albergo non saldati per circa 130.000 euro tra i crediti vantati dal Casinò di Saint-Vincent. La somma è legata ad alcuni ritiri di squadre sportive, di calcio e basket, che hanno soggiornato al Grand Hotel Billia tra il 2014 ed il 2018. La società organizzatrice non ha pagato il conto e il credito è ora considerato impossibile da riscuotere. Il responsabile della società si è infatti trasferito a Dubai e poi in Arabia Saudita, ha spiegato il presidente della Regione Antonio Fosson rispondendo oggi ad una interrogazione di Stefano Ferrero (Mouv'), ed è per questo che il credito è ritenuto inesigibile.

C.R.