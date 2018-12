Una Commissione speciale per decidere il futuro di CVA

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Sulla quotazione in borsa della Compagnia Valdostana delle Acque il Consiglio regionale ha stabilito all'unanimità di istituire una Commissione consiliare speciale. Dovrà preparare entro il 31 marzo 2019 una relazione «a supporto dell'adozione delle determinazioni in merito ai seguenti scenari: società interamente pubblica, società quotata in borsa o altre forme societarie».

La Commissione speciale CVA è presieduta da Alessandro Nogara (Uvp) e composta da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare (Roberto Luboz per la Lega; Elso Gerandin per Mouv'; Chiara Minelli per Ic; Luciano Mossa per M5s; Joël Farcoz per l'Uv; Pierluigi Marquis per Sa; Patrizia Morelli per Alpe; Claudio Restano per il gruppo misto).

Per portare a termine il suo incario potrà farsi supportare dalle strutture regionali competenti, da Finaosta e da esperti esterni e indipendenti (senza oneri però per il bilancio regionale) e potrà acquisire atti e organizzare audizioni. La relazione conclusiva sarà poi sottoposta al Consiglio regionale.

La quotazione in borsa della società era stata autorizzata con la legge di stabilità regionale approvata nel 2016. Con l'ultima legge di stabilità, appena votata dal Consiglio regionale, il processo è stato sospeso.

C.R.