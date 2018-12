Manovra, il senatore Lanièce: non valorizza la montagna

Valutazione attuale: 0 / 5

Voto di astensione del senatore Albert Lanièce, vice presidente del Gruppo per le Autonomie, alla legge di bilancio dello Stato. «Non valorizza adeguatamente la montagna ed è stata costruita in modo irrituale, spogliando il Parlamento dalle sue prerogative previste dalla Costituzione», sottolinea il parlamentare valdostano.

«Con il nostro Gruppo avevamo presentato diverse proposte per la montagna», spiega. «Purtroppo i nostri emendamenti non sono stati neppure discussi così come, in questa manovra, sono risultati assenti interventi a favore dell'agricoltura di montagna». Lanièce lamenta anche la «scarsa attenzione del Governo verso il settore dell'energia idroelettrica» e «sul tema dell’ammodernamento della linea ferroviaria Aosta-Torino».

Nella legge di bilancio, approvata dal Senato con 167 voti a favore, c'è invece l'accordo economico-finanziario con la Regione. «La chiusura del contenzioso ne è un aspetto positivo», dichiara Lanièce, anche se «le cifre contenute e il ritorno economico per la Valle d'Aosta paiono in ribasso e sotto le aspettative».

«Sugli altri provvedimenti della manovra, in particolare sul reddito di cittadinanza e quota 100, ci sarà modo e tempo per valutarne l'impatto fra qualche mese», aggiunge il senatore.

«Non posso che esprimere un sentimento di preoccupazione verso questa manovra finanziaria che contiene luci e ombre e tanti interrogativi sospesi ma soprattutto una forte perplessità sui metodi che il Governo ha voluto seguire in questa delicata ed importante fase della vita democratica del nostro paese», conclude il senatore valdostano.

Clara Rossi