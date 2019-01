Reddito cittadinanza, Bertschy: Centri per l'impiego sotto pressione

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. L'attivazione del reddito di cittadinanza «metterà in condizioni di maggiore sacrificio l'attuale servizio» svolto dai tre Centri per l'impiego che operano in Valle d'Aosta. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle politiche del lavoro Luigi Bertschy.

Il servizio dei Cpi, ha detto oggi in consiglio regionale l'assessore, sta già scontando «la diminuzione del personale e l'aumento del ruolo da svolgere in questo momento di crisi. Quest'oggi scriverò una lettera ai nostri due rappresentanti parlamentari per chiedere che le disposizioni di potenziamento previsto in tutte le regioni siano mantenute e che non ci siano, nei dialoghi e nei rapporti Stato-Regione, le solite manove che ci escludono».

«C'è da valutare come potenziare questi Centri anche pensando a nuovi strumenti e nuove visioni», ha poi aggiunto l'assessore Bertschy.

