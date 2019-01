Democrazia diretta e autonomia: Thomas Benedikter ad Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. L'economista e ricercatore sociale Thomas Benedikter sarà ad Aosta il 25 gennaio per un incontro organizzato da Rete Civica Valle d'Aosta.

Parlerà dei "nodi che stanno attraversando il dibattitto politico nazionale: l'autonomia e il federalismo, l'introduzione nell’ordinamento di strumenti moderni di democrazia diretta, il rinnovamento della politica e l'esperienza che viene dalle liste civiche locali ed in particolare quella di Bolzano dove il “Team Köllensperger” ha raccolto oltre il 15% dei voti", spiega Rete Civica.

In particolare sulla democrazia, "lo sviluppo di un sistema complementare e moderno di democrazia diretta può ridare ruolo ai partiti e senso alla partecipazione politica - sostiene RC -. Proprio in questi giorni in Parlamento si sta discutendo la legge che introduce il referendum propositivo nazionale. A maggior ragione in una regione come la Valle d’Aosta, afflitta ormai da una crisi politica di sistema".

L'incontro con Thomas Benedikter si svolgerà alle ore 17.45 all'Hotel des Etats.

redazione