In II Commissione prime audizioni sulla variazione di bilancio

AOSTA. Oggi è iniziato l'iter di esame nelle Commissioni consiliari del disegno di legge sulla prima variazione di bilancio da 32,9 milioni di euro approvata dalla giunta regionale della Valle d'Aosta il 20 marzo scorso.

Stamane il testo è stato approfondito dalla II commissione "Affari generali" con le audizioni dell'assessore regionale all'istruzione, del presidente di Finaosta e del presidente della società Funivie Monte Bianco. Nei prossimi giorni saranno sentiti il Consiglio permanente degli Enti locali e l'assessore all'agricoltura, turismo e beni culturali.

«Si tratta di una variazione finalizzata alla crescita e allo sviluppo», commenta il presidente della Commissione Pierluigi Marquis (Stella Alpina). Nella manovra «ci sono 4,6 milioni di euro di sgravi Irap per incentivare la ripresa del lavoro mentre 8,8 milioni sono destinati alla finanza locale - ricorda inoltre Marquis. Vi sono poi interventi a favore della sanità, in spesa corrente e, soprattutto, per investimenti. Sono stati ammessi anche i liberi professionisti ai benefici di cui alla legge 6/2003, così come previsto dalla finanziaria regionale. Anche per il settore dell'agricoltura vi è stato un occhio di riguardo introducendo la possibilità di sostenere la monticazione attraverso degli aiuti a fondo perduto. Infine - conclude il presidente della II Commissione - per la scuola sono stati riservati 2,7 milioni alla scuola di Pont-Saint-Martin al fine di consentire la realizzazione di una scuola per moduli che ospiterà temporaneamente le classi della bassa Valle.»

Elena Giovinazzo