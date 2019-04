Farcoz eletto alla vice presidenza del Consiglio Valle

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Joël Farcoz è stato eletto oggi pomeriggio vice presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta in sostituzione di Augusto Rollandin, dimissionario dopo la condanna per corruzione.

Per il trentunenne esponente dell'Union Valdôtaine, in passato già presidente dell'assemblea, i voti a favore sono stati diciotto. Ci sono state anche sei schede nulle e quattro bianche e tre voti per Rollandin, due per Daudry, uno per Barocco e uno per Russo.

