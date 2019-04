Manfrin: case popolari assegnate a famiglie con redditi di oltre 100mila euro

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. «Ci sono famiglie con 50.000, anche 127.000 euro di reddito che hanno assegnati degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica». Lo ha affermato il consigliere regionale Andrea Manfrin (Lega Valle d'Aosta) nell'affrontare questa mattina in aula la questione dei canoni di affitto degli alloggi Erp.

«Il problema - ha aggiunto Manfrin - è che la Regione non si è dotata del reddito minimo per il mantenimento dell'alloggio. Se si entra in graduatoria per l'assegnazione di una casa popolare avendo un reddito basso, ma il giorno dopo si vince al Superenalotto, si può rimanere in quella casa popolare. Una cosa del genere non esiste altrove. La casa Erp va assegnata a chi ne ha necessità».

redazione