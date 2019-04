I principali provvedimenti approvati oggi dal governo regionale

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La Giunta regionale oggi ha approvato, su proposta dell'assessore alle finanze e attività produttive, la convenzione tra la Regione e la società Open Fiber S.p.A. per disciplinare termini e modalità ai quali Open Fiber dovrà attenersi per esercitare il diritto d'uso sulle infrastrutture di telecomunicazioni di proprietà della Regione, nell'ambito del piano nazionale Banda Ultra Larga.

L'Esecutivo regionale ha inoltre approvato il rinnovo dell'Accordo quadro finalizzato alla collaborazione nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico con la Regione Piemonte. L'accordo non comporta oneri aggiuntivi per la Regione.

Le Gouvernement a approuvé l'avis de concours en vue de l'attribution d'une bourse d'étude mise à disposition par la Communauté française de Belgique en application de l'Accord de Coopération entre le Gouvernement de la Vallée d'Aoste et l'Exécutif de la Communauté française de Belgique, à l'intention des employés de l'Administration régionale (catégories C2 et D, à temps indéterminé) ayant à traiter des dossiers dans le domaine des relations internationales, pour la participation à un cours de français de spécialité en relations internationales à l'Université de Mons, du 1er au 13 juillet 2019.

Su proposta dell'assessore all'ambiente e risorse naturali, la Giunta ha deliberato di ricostituire, per il triennio 2019/2021, l'Osservatorio regionale sui rifiuti.

Su proposta dell'assessore all'istruzione è stata approvata l'organizzazione del videocontest RAGACIAK… per dire BASTA! per la realizzazione, da parte dei giovani valdostani tra i 14 e i 29 anni, di una serie videoclip/videomessaggi a favore di una campagna di sensibilizzazione sui fenomeni del disagio giovanile e della violenza di genere.

Le Gouvernement régional ha approuvé l'avis de concours en vue de l'attribution de deux Bourses d'études - mises à disposition par la Communauté française de Belgique en application de l'Accord de coopération entre les Gouvernements de la Vallée d'Aoste et la Communauté française de Belgique - à l'intention des élèves valdôtains, pour la participation à un cours de perfectionnement en langue et littérature françaises, du 13 juillet au 2 août 2019, à l'Université Libre de Bruxelles.

In tema di sanità, salute e politiche sociali, il Governo regionale ha determinato il fabbisogno di professionisti sanitari da avviare in formazione per l'anno accademico 2019/2020 nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale.

Per quanto riguarda l'assessorato alle opere pubbliche, la giunta regionale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento della sicurezza sulla strada regionale 44, tra il km 31+350 e 31+500, e la riparazione del ponte in loc. Léschelbalmo, nel comune di Gressoney-Saint-Jean. L'importo dei lavori è di 225 mila euro.

Su proposta dell'assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali ha approvato anche la concessione di contributi a favore di organismi sportivi a sostegno dell'organizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilievo sotto il profilo tecnico e con valenza turistico-promozionale per un totale di 154.068 euro.

La Giunta regionale ha anche approvato lo schema di contratto di servizio tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A. avente come oggetto i servizi di supporto operativo nella gestione dell'assistenza visitatori e sorveglianza delle sale espositive regionali e delle mostre temporanee organizzate dall'Amministrazione regionale, per il periodo che va dal 12 aprile al 31 dicembre 2019. Allo scopo è stato stanziato un importo complessivo di 258 mila euro.

L'Esecutivo ha approvato una serie di contributi ad associazioni culturali per l'organizzazione di eventi durante il 2019 (Aosta Iacta Est, Gli Urogalli, Cori Valle d'Aosta) ed anche alla Fondazione Maria Ida Viglino per la Cultura Musicale, a sostegno di una serie di progetti speciali da attuarsi nel 2019 (Les Mots - Festival della parola in Valle d'Aosta; Sfom Oltre; Cambio musica 2019, la scuola di formazione e orientamento musicale; Cluster Sfom Summer Cam e Symphonic Taxi Orchestra).

Le Gouvernement régional a approuvé la participation de l'Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce aux dépenses concernant le projet pour la réalisation de la publication La Nature est notre Jardin, un ouvrage en version française et italienne avec une démarche ludodidactique, et la dépense y afférente de 5 mille euros.

È stata approvata l'organizzazione e la realizzazione di due iniziative espositive di valorizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale, che si svolgeranno dal 27 maggio al 29 giugno 2019 (Concours scolaire de patois Abbé Jean-Baptiste Cerlogne) e dal 30 settembre al 26 ottobre 2019 (Convegno dei pastorelli) alla Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta.

Le Gouvernement régional a décidé d'approuver l'organisation des itinéraires de formation théorique et pratique pour experts en francoprovençal dont un de SMC1, préliminaire aux cours SMC2 et SMC4, (Oeuvrer en faveur de la diffusion et de la valorisation du francoprovençal et des parlers walser), un de SMC2 (Préparer et donner des leçons) et un de SMC4 (Réaliser des activités d'animation linguistique et culturelle) pour un montant de 40 mille euros.

La Giunta ha approvato l'organizzazione della manifestazione di interesse turistico Festival dello Yoga della Valle d'Aosta, per una spesa complessiva, a carico della Regione, stimata in 29 mila euro. Gli eventi sono in programma tra il 20 giugno e il 7 luglio, tra Courmayeur, Quart, Bard e Ayas-Champoluc.

Il Governo regionale ha approvato il programma delle manifestazioni organizzate dall'Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali per l'anno 2019 e inizio 2020, per una spesa complessiva presunta di 247 mila euro.

Infine l'Esecutivo regionale ha approvato la partecipazione al XXXII Salone internazionale del libro di Torino 2019.







redazione