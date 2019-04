Testolin: dal Casinò 113 milioni di euro alla Regione in sette anni

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. La casa da gioco di Saint-Vincent ha garantito alla Regione entrate per 113 milioni di euro nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2018. Il dato, riferito questa mattina in Consiglio Valle dall'assessore alle finanze Renzo Testolin, comprende le entrate dirette e indirette.

Più nel dettaglio le entrate dirette sul bilancio regionale ammontano a 44.774.916 Euro mentre le seconde, intese come imposte, sono pari a 68.426.039 Euro.

Testolin ha comunicati i dati in risposta ad un question time presentato dalla maggioranza con l'intenzione di difendere gli investimenti compiuti dalla Regione per mantenere in piedi il Casinò e, come ha affermato Pierluigi Marquis (Stella Alpina), per spiegare «quello che la casa da gioco ha fatto per la Valle d'Aosta».

Commentando le cifre, Marquis ha aggiunto: «Abbiamo capito che il Casinò non è un buco nero e non preleva soldi dalle tasche dei valdostani, ma dà dei soldi alla Regione. Ha dato 113 milioni di euro dal 2012 ad oggi che sono stati utilizzati per alimentare le variazioni di bilancio, per dare contributi agli agricoltori, alle imprese in difficoltà, per garantire il funzionamento della sanità e delle scuole in Valle d'Aosta».







E.G.