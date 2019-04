Monterosa Ski, Restano: rivedere l'accordo di maggioranza

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Dopo aver sostenuto la scorsa settimana una iniziativa della minoranza contro il rinnovo degli attuali vertici della società Monterosa Ski, il consigliere regionale Claudio Restano ribadisce: «ho votato secondo gli impegni presi».

L'esponente di Pour Notre Vallée torna sulla questione dopo che, questa mattina, la 4a commissione consiliare ha parlato della Monterosa Ski e fissato per il 3 maggio l'audizione chiesta dai vertici della società per rispondere alle affermazioni sentite in aula la scorsa settimana.

Restano, che ricopre la carica di segretario della IV Commissione, conferma la sua decisione di sostenere la richiesta della minoranza e aggiunge: «La mia posizione è chiara. Nel fare politica ci vuole chiarezza. E' questo che chiede la gente, è questo il vero cambiamento. Per fare chiarezza credo sia necessario rimettere mano all'accordo che ha portato alla nascita della maggioranza regionale». L'alleanza che regge il governo Fosson «aveva dei punti fermi e un suo percorso preciso: è forse giunto il momento di vedere a quale punto del percorso siamo arrivati», dice.

Tornando alla Monterosa Ski, Claudio Restano spiega di non accettare «accuse di tradimento e di personalismi». Il suo voto in aula è stato «contro vecchi modi di agire di chi gestisce soldi pubblici, in particolare quando si parla di assunzioni».







M.C.