Elezioni europee, Marco Gheller candidato della lista Autonomie per l'Europa

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Le elezioni europee come primo passo di un cammino federativo delle forze automobiliste: questo il progetto dietro alla candidatura del valdostano Marco Gheller al parlamento di Strasburgo.

Alpe, Epav, Stella Alpina, Uv e Uvp si presentano all'appuntamento elettorale del 26 maggio con la lista "Autonomie per l'Europa" che, insieme a Gheller, propone un «progetto di integrazione rinnovato sul modello federale auspicato dalla dichiarazione di Chivasso» e che tenga conto e valorizzi le diversità culturali e linguistiche, l'accesso ai fondi strutturali, una gestione sostenibile dell'ambiente e lo sviluppo di reti e infrastrutture.

Dietro a "Autonomie per l'Europa" c'è dunque un progetto valido «non solo per le elezioni europee, ma che guarda oltre», come ha affermato nel corso di una conferenza stampa ad Aosta il candidato Gheller.

Clara Rossi