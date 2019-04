Trasporto disabili, nuove regole e viaggi anche in orari serali

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. La giunta regionale ha deciso di modificare alcune regole del servizio di trasporto disabili. Con delibera approvata ieri, l'esecutivo ha cambiato criteri e modalità di accesso e introdotto alcune novità.

Una di queste è la possibilità, a partire dal 1° maggio 2019, di prenotare viaggi in orario serale (con un preavviso di almeno 3 giorni) per assicurare anche agli utenti con difficoltà motorie un tipo di servizio già svolto dall'Allô Nuit. Inoltre sono state previste alcune deroghe per i tempi di prenotazione dei servizi, ulteriori possibilità di rimborso della quota annuale e la semplificazione della documentazione che l'utente deve presentare. Quanto ai miniabbonamenti, è stata eliminata la tariffa minima di 200 euro.

"Le azioni messe in campo in questi primi mesi di lavoro vanno nella direzione di migliorare ulteriormente i servizi rivolti alle persone con mobilità ridotta allo scopo di rendere più accessibile e inclusivo il sistema dei trasporti in Valle d’Aosta", commenta in una nota l'assessore agli Affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi Bertschy.







C.R.