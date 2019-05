Aeroporto Gex, verso la chiusura dei contenziosi tra Regione e AVdA

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. La Regione autonoma Valle d'Aosta firmerà con la società Aeroporto Valle d'Aosta - AVdA un accordo transattivo che chiuderà i contenziosi attivi sin dal 2010 davanti ai tribunali civili ed al Tar per i corrispettivi legati alla gestione dell'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe. La bozza del documento è già stata approvata dalla giunta regionale.

L'intesa prevede che la società Regional Airport Spa (concessionaria dei crediti di AVdA) rinunci alle proprie pretese e che la Regione revochi la deliberazione con cui era stata decisa, nel 2016, la risoluzione della convenzione per la gestione dello scalo regionale.

"In termini meramente economici - si legge nella delibera dell'esecutivo - l'accordo si prospetta vantaggioso per l'Amministrazione in quanto prevede l'eliminazione di un rischio di causa" per oltre 7,5 milioni di euro. La Regione riconoscerà ad AVdA 638.975 euro "a titolo di integrazione del corrispettivo di gestione" per gli anni dal 2013 al 2018 più 125.700 euro per il 2019.

La rinuncia ai contenziosi non riguarda il giudizio oggi pendente davanti alla Corte di Appello di Torino nei confronti della ditta (fallita) Orion Costruzioni cui erano stati appaltati i lavori dell'aerostazione.

Infine l'accordo prevede la costituzione di un Comitato tecnico paritetico di gestione, l'aggiornamento dal 2020 dei corrispettivi originariamente pattutuiti dalle parti e l'individuazione delle "migliori soluzioni economiche e di marketing per sostenere finanziariamente i voli commerciali invernali ed estivi ed eventuali specifiche tratte".

Clara Rossi