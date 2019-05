Fabio Gradi si dimette da coordinatore di Pour Notre Vallée

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Pour Notre Vallée perde il suo coordinatore, Fabio Gradi. Che, in una nota, spiega il motivo delle dimissioni: "Ritengo siano venute a mancare le condizioni favorevoli a lavorare in maniera serena per portare avanti il progetto politico condiviso dalla maggioranza del movimento al quale appartengo e del quale sono stato fino ad ora portavoce ufficiale".

Gradi aggiunge inoltre che "sono sopraggiunti ulteriori impegni personali che non mi danno più la possibilità di dedicare tempo e concentrazione all'attività politica nell'attuale ruolo ricoperto".

