Rimborsi chilometrici operai forestali, Gerandin: Golia ha schiacciato Davide

AOSTA. Sulla questione dei rimborsi chilometrici a favore degli operai dei cantieri forestali Golia ha schiacciato Davide: lo afferma il consigliere regionale Elso Gerandin (Mouv') a seguito dell'audizione in III Commissione consiliare di questa mattina dei tecnici dell'assessorato dell'ambiente e risorse naturali.

"I tecnici intervenuti - riferisce Gerandin - hanno spiegato che non sarà possibile pagare i rimborsi in quanto una norma nazionale stabilisce che le sentenze relative a questioni di personale non sono automaticamente applicabili a tutti dipendenti ma solo a coloro che vincono il ricorso. Quindi gli operai forestali o ex operai che vogliono ottenere i rimborsi dei chilometri che hanno percorso con i propri mezzi durante il lavoro devono, singolarmente o in gruppo, fare causa alla Regione, purché abbiano prove inconfutabili di aver usato il proprio mezzo per lavoro e dei chilometri percorsi".

Secondo l'esponente di Mouv' "sul parere rilasciato alla Commissione, a mio avviso, sono necessari ulteriori approfondimenti in quanto non sono convinto fino in fondo del quadro normativo prospettato".

Clara Rossi