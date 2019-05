Casinò, il 2018 chiude in negativo per 58 milioni. Regione "preoccupata"

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Il Casinò di Saint-Vincent chiude il 2018 con un bilancio pesantemente negativo, pari a 53 milioni di euro di passivo. È l'effetto della svalutazione degli immobili previsto nel piano di concordato preventivo già ammesso dal Tribunale di Aosta e della situazione dei debiti della casa da gioco.

Alla luce del dato fortemente in rosso, la Regione esprime "preoccupazione". I dati, fanno sapere dagli uffici di piazza Deffeyes, sono arrivati in Regione ieri mattina e devono essere ancora esaminati. La "situazione - commenta l'Amministrazione regionale - potrebbe essere determinata dalla consistente svalutazione del patrimonio immobiliare determinata dall'Amministratore unico nell'ambito della procedura di concordato in continuità".

"Ad ogni modo - aggiunge - la questione sarà approfondita e discussa nella sede opportuna ovvero la prossima Assemblea societaria per l'approvazione del bilancio, anche con il contributo delle relazioni che nel frattempo saranno prodotte dal Collegio sindacale e dalla società di revisione dei conti".

