CVA, ok alla quotazione e all'iter del disegno di legge

AOSTA. Nel dibattito in Consiglio regionale sulla CVA la maggioranza ha affrontato la questione "con grande serietà, approfondendo il tema nella sua complessità e affrontando nel merito tutti gli aspetti": lo si legge in una nota congiunta di AV, UV, SA e degli eletti di PNV a commento del lungo dibattito in aula iniziato martedì pomeriggio e terminato giovedì sera.

La maggioranza spiega di avere le idee chiare sull'argomento e indica la strada che dovrà seguire il disegno di legge di quotazione in borsa, il cui iter potrà ora iniziare. Il testo "dovrà contenere le finalità di concorrere al processo di transizione energetica, sul cui raggiungimento progressivo sarà necessario relazionare annualmente; così come dovrà essere esplicitata la fissazione della percentuale massima collocabile, che, a garanzia della volontà del Consiglio non potrà dunque essere modificata se non con una legge approvata dal Consiglio stesso, e indicata la determinazione di una quota da riservare all'azionariato popolare". Inoltre, si legge ancora nel comunicato, "si prevede altresì che la legge indichi il rimborso ai residenti di una quota significativa della componente energia".

Infinesulla questione delle risorse che deriveranno dalla quotazione: "non diventeranno “mancette”, ma saranno declinate in legge e parte di un programma strategico".

