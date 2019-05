Mouv', quotazione CVA è uno scippo a danno dei valdostani

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. La quotazione in borsa del gruppo CVA è un salto nel buio: lo affermano i consiglieri regionali del Mouv' commentando quanto avvenuto in aula nei giorni scorsi con l'approvazione della relazione conclusiva della Commissione speciale sulla Compagnia Valdostana delle Acque.

"Si vuole fare un'operazione di quotazione in borsa senza aver svolto un approfondimento serio", affermano i consiglieri Cognetta, Ferrero e Gerandin. "Mouv' non vuole quotare la CVA, Mouv' non vuole vendere la CVA, Mouv' non vuole fare nessuna operazione che cambi l'assetto societario", aggiungono.

"Questa quotazione - concludono - è il modo che ha questa maggioranza, che è in attesa del prossimo passaggio del "Severino voyage tour", di portare avanti l'ennesimo scippo ai danni delle tasche dei valdostani per mantenere le promesse elettorali di collegamenti funiviari o del TGV nonché contributi a pioggia come ai bei tempi che ormai non torneranno più. Per questo motivo e per tanti altri noi gridiamo: giù le mani da CVA".

C.R.