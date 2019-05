In Consiglio regionale la legge che ridetermina i vitalizi

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Durante la seduta del Consiglio regionale della Valle d'Aosta convocata il 22 e 23 maggio sarà discussa anche una proposta di legge che ridetermina i costi dei vitalizi dei consiglieri.

Il testo, presentato dai componenti dell'ufficio di presidenza dell'assemblea, darà attuazione a quanto imposto alle Regioni ed alle Province autonome dalla legge di bilancio dello Stato e ha incassato oggi il parere favorevole non unanime (astenuto Mouv') della Commissione Istitizioni e Autonomia.

La proposta di legge prevede la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità in corso di erogazione o non ancora erogati. Il risparmio stimato si aggira sui 50.000 euro all'anno, pari al 5 per cento della spesa.

C.R.